A Bregnano arrivano i posacenere tascabili per i cittadini

Per dire "no" ai mozziconi gettati a terra arrivano i posacenere tascabili da consegnare ai bregnanesi che hanno il vizio della sigaretta. L’Amministrazione, guidata dal sindaco Elena Daddi, prosegue nella campagna "no mozziconi a terra".

Il primo cittadino e la sua Giunta hanno deciso di consegnare dei posacenere a quei bregnanesi che fumano. L’iniziativa, volta a sensibilizzare persone di tutte le età a non fumare e quindi a non gettare i mozziconi ovunque capita, coinvolge le tre tabaccherie dislocate sul territorio comunale.

"Nei giorni scorsi è stata portata una locandina nei tre negozi di Bregnano che vendono le sigarette e tutto ciò che serve per fumare: da Romanò in via Garibaldi, allo Stube – La Posta di Puginate e alla tabaccheria Margherita in via Mazzini – spiega il sindaco – La consegna è avvenuta per mano del nostro consigliere Alessandro Belcore. Insieme alle locandine sono stati portati dei posaceneri tascabili da consegnare ai cittadini. Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che vangano utilizzati e che i mozziconi non vengano più gettati per terra".