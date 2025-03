A Buccinigo questa mattina il funerale di Elena Pontiggia

Originaria di Erba, da circa otto anni viveva ad Anzano

Vinta dalla malattia in pochi mesi

Elena Pontiggia, 57 anni, è morta martedì dopo alcuni mesi di malattia. La donna, originaria di Erba, da circa otto anni abitava ad Anzano con il marito Roberto Galli e il figlio Andrea di 17 anni. Le esequie sono fissate per questa mattina, sabato 22 marzo, alle 10.30 nella chiesa di San Cassiano a Buccinigo, precedute dal rosario alle 10. Poi verrà sepolta nel cimitero di Parravicino, proprio accanto ai suoi genitori.

Una famiglia molto nota sul territorio

Una famiglia molto conosciuta quella di Elena. Il padre, Renato Pontiggia, è stato per anni presidente dell’Atletica Erba: una storica figura a cui è anche dedicato un trofeo.

Il marito, Roberto Galli, invece, non solo è molto noto sul territorio per la storica azienda di famiglia, la Galli Autotrasporti di Ponte Lambro, ma anche per il suo impegno come presidente di Confartigianato Como e per la sua presenza nel Cda di Lariofiere.

Un legame profondo con gli amici e con il gruppo dell'oratorio

Profondi legami Elena Pontiggia aveva stretto con tanti amici, per cui, come raccontato dal marito, si spendeva senza risparmiarsi mai. Con il gruppo dell’oratorio Buccinigo aveva anche recitato, insieme al figlio Andrea, nel 2019 nello spettacolo "A passo di gambero", della compagnia amatoriale della frazione La quarta di luglio. E lo spettacolo era poi stato replicato anche nel febbraio 2020 al teatro Excelsior.