Pane & Trita, catena di hamburgherie nata nel 2015 a Seregno dall’idea dei due soci Pabel Ruggiero e Filippo Lo Forte e presente anche a Cantù con un locale, porta la farina di grillo in tavola. Lo scorso 24 gennaio l’Unione Europea ha approvato un nuovo regolamento che autorizza l’utilizzo e il commercio della polvere parzialmente sgrassata del cosiddetto Acheta domesticus, il grillo domestico, che, bisogna precisarlo, non saltella tra le case, ma è allevato in filiere controllate.

A Cantù è arrivato il primo hamburger con farina di grillo

In casa Pane & Trita hanno colto le potenzialità di questa novità e già mesi fa hanno cominciato a lavorare per essere i primi in Italia a lanciare l’hamburger di grillo. E così è stato: da mercoledì, 15 febbraio, in tutti i locali della catena, Cantù compreso, è disponibile in edizione limitata con un massimo di 100 pezzi al giorno il nuovissimo «Grillo Cheeseburger».

"Come per un altro nostro cavallo di battaglia, l’Uniporco - ha spiegato Pabel Ruggiero, Ceo e co-founder di Pane & Trita - abbiamo dedicato attenzione non solo al gusto e alla qualità, ma anche all’estetica del panino, a come renderlo instagrammabile, puntando sul colore verde. Il nome è inequivocabile: come di consueto abbiamo voluto essere un po’ provocatori e irriverenti, l’ironia è nel nostro Dna. Siamo noi per primi a divertirci quando pensiamo a un nuovo hamburger o a un nuovo piatto: basti ricordare a quando abbiamo creato il sushi di carne, inaugurando una tendenza oggi molto diffusa. Per questo abbiamo voluto essere pionieri anche con questo nuovo trend, perché crediamo possa diventare il cibo del futuro, in un’ottica di alimentazione".

