A Cantù è tutto pronto per la Giubiana

Giovedì 25 gennaio a partire dalle 20.45 torna il Rogo della Giubiana. Dopo il successo dello scorso anno, con il ritorno alla tradizionale celebrazione della Giubiana, l’appuntamento con il falò della castellana torna in piazza Garibaldi, coinvolgendo le vie del Centro in un evento organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le tante associazioni del territorio.

Il programma

Il corteo storico, messo in scena dal gruppo di rievocazione coordinato da Luisella Arrighi e Serena Azzini, sarà accompagnato dai “tamburini” del Corpo Musicale La Cattolica e del Corpo Musicale La Brianzola partirà dal Parco Martiri delle Foibe alle 20.40, snodandosi per le vie del centro canturino in direzione piazza Fiume, via Cavour, via Matteotti, ruotando attorno Piazza Garibaldi per giungere all’imbocco di via Dante attorno alle 21.20. Si ricorda che dalle 20 è prevista la chiusura al traffico dell’area interessata dal Corteo.

Seguirà, come da usanza, la lettura della sentenza che manderà al rogo la traditrice, ad opera dell’attore Luigi Marelli della Compagnia Teatrale San Genesio su testo di Giancarlo Montorfano.

Ad accompagnare il finale, lo spettacolo piromusicale a cura della Società Martarello Group Srl, che prevede effetti esclusivamente di luce e colore senza esplosione e senza aperture aeree (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cascate luminose, girandole, fontane).

In programma anche intrattenimento con dj set a cura di Radio Cantù. Non mancheranno, infine, le bancarelle di dolciumi, frittelle e bibite a cura di Lanzone Roberto ed il Bottegone, ed il risotto con luganega e vin brulé, preparati dal Gruppo Alpini di Cantù.

L'aiuto di Forze dell'ordine e associazioni

A garanzia di uno svolgimento in completa sicurezza, saranno presenti i volontari della Protezione Civile Città di Cantù, agenti del Corpo di Polizia Locale di Cantù, volontari dell’Associazione Carnevale Canturino, del Gruppo Alpini e dell’Associazione Nazionale Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Cantù. Presente, inoltre, un presidio Croce Rossa Italiana - Cantù.

L'Amministrazione comunale ci tiene a ringraziare le aziende del territorio Pifferi & Alpi, Auguadra Giardini per la messa a disposizione del materiale e il sig. Nastri per aver messo a disposizione la balconata dalla quale verrà letta la sentenza.