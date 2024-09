A Cantù la tappa comasca di "E... state con noi"

Un pullman azzurro a la Lamborhini Huracan: sono stati gli insoliti ospiti di piazza Garibaldi, a Cantù, sede della tappa comasca dell’iniziativa itinerante della Polizia Stradale “E.. state con noi”

La manifestazione

Cospicua la partecipazione da parte della cittadinanza per l’evento, attratti dai particolari mezzi in dotazione alla Polizia di Stato, il Pullman Azzurro in particolare è attrezzato con all’interno una sala didattica per la prevenzione e l’educazione stradale, magistralmente diretta dagli esperti operatori della Polstrada.

Attrazione sempre viva invece per la Lamborghini con la livrea della Polizia, che ha attirato grandi e piccoli, fotografie e selfie a non finire con qualche adulto che, inevitabilmente si è immaginato alla guida della super car italiana.

L’evento è stato organizzato dalla Sezione della Polizia Stradale di Como che ha ridisegnato, con la collaborazione dal Comune di Cantù, la piazza Garibaldi dove, verso le 19 è intervenuto il vice premier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, accolto dal Sottosegretario all'Interno Nicola Molteni e dalle autorità civili e militari di Como e Cantù.