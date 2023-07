A Cantù nasce Commūnis, l'evento "talk" organizzato dalla Segreteria Provinciale del Partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, e coordinato dal Circolo Canturino Pietrasanta. L'evento si terrà a Cantù dal 15 al 17 settembre 2023, presso Campo Solare.

A Cantù nasce "Commūnis": un talk su politica, giornalismo e scrittura

Commūnis rappresenta un'occasione unica per unire le menti più brillanti e influenti del panorama politico, giornalistico e letterario, offrendo loro un palcoscenico privilegiato.

Durante questi tre giorni, Commūnis accoglierà sul palco personalità di spicco della politica, del giornalismo e della scrittura. Le interviste e le tavole rotonde coinvolgenti affronteranno tematiche cruciali come il Territorio, lo Sviluppo e il ruolo dei Giovani nella società contemporanea.

Non si tratterà solamente di un weekend di talk, perché l'evento offrirà ai partecipanti l'opportunità di gustare prelibatezze culinarie, con cucine attive per pranzo e cena. Inoltre, saranno presenti momenti di intrattenimento musicale pensati appositamente per coinvolgere anche i più giovani.

Nei primi giorni di settembre, verrà presentato il palinsesto completo dell'evento, con l'annuncio dei nomi dei relatori, gli argomenti delle tavole rotonde e gli orari delle interviste.

L'obiettivo è quello di creare un ambiente stimolante e inclusivo, dove il dialogo e lo scambio di idee possano prosperare. Questo evento si propone di promuovere una discussione aperta e costruttiva sui temi cruciali che influenzano la società contemporanea, favorendo un progresso consapevole e responsabile.