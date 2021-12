A Cantù si accendono le luminarie natalizie VIDEO

La magia del Natale

Hanno aderito circa 120 commercianti.

La città di Cantù torna ad animarsi dopo i numerosi eventi che hanno contraddistinto l’estate canturina e il recente Festival del Legno. Col sottofondo della musica suonata dalla banda cittadina, alle 18 si sono accese le illuminazioni.

A Cantù si accendono le luminarie natalizie

La rassegna prende il nome di Scintille di Natale ed è organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro loco Per Cantù e il sostegno della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù, Canturina Servizi Territoriali e Ipercoop Centro commerciale Mirabello. Ha preso il via oggi, sabato 4 dicembre, con l’accensione delle luminarie, contemporaneamente in centro e nelle frazioni. Hanno aderito circa 120 commercianti, i quali contribuiranno, insieme a tutti gli sponsor, a rendere vivaci e allegre le vie della città durante il periodo natalizio. Presenti il sindaco Alice Galbiati, il vicesindaco Giuseppe Molteni e gli assessori Isabella Girgi, Antonella Colzani e Maurizio Cattaneo.

"Auguro a tutta la cittadinanza un sereno Natale, leggermente diverso dall'anno scorso perché eravamo ancora in lockdown con orari prestabiliti, passando giorni di festa lontani dai nostri cari. Noi dobbiamo continuare una vita quasi normale, attenendoci a delle precauzioni per uscire dalla pandemia il prima possibile. Ringrazio la Per Cantù, tutti i commercianti, la Cassa Rurale e tutta l'Amministrazione per aver contribuito all'illuminazione", ha spiegato l'assessore Girgi.

La rassegna proseguirà con numerosi appuntamenti, destinati sia agli adulti sia ai bambini, che rimangono i veri protagonisti del Natale canturino. Sono previsti 40 eventi, che rispetteranno tutte le misure anti Covid al fine di contenere i contagi. Tra questi è tornata anche la pista di pattinaggio.