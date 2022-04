Dopo due anni di stop

La città si prepara ad ospitare 23 giovani talenti.

Dopo due anni di stop, a causa della pandemia, finalmente torna a Cantù il Concorso internazionale di pianoforte e orchestra, arrivato alla 30^ edizione.

A Cantù torna il 30^ Concorso internazionale di pianoforte e orchestra

Saranno 23 i giovani concorrenti in gara al teatro Fumagalli di Vighizzolo. La manifestazione inizierà il 3 maggio con le prove libere a partire dalle 15, il giorno successivo via alle semifinali dei concerti classici dalle 16 alle 19 e poi dalle 20.30 alle 23. Giovedì 5 andranno in scena le prove libere dei concerti romantici dalle 15, mentre venerdì le semifinali. Le finalissime saranno invece sabato 7 maggio, si inizierà alle 16.30 con i concerti classici, alle 20.30 i concerti romantici e a seguire la proclamazione dei vincitori e la premiazione.