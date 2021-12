Ad Appiano Gentile

La decisione del sindaco di Appiano Gentile.

Contagi in crescita e il Comune corre ai ripari. Il sindaco di Appiano Gentile, Giovanni Gaetano Pagani ha infatti emanato un'ordinanza che interessa bar, ristoranti e pizzerie che sorgono nel territorio comunale.

A Capodanno stop ai bar alle 20, fino al 9 gennaio cibo d'asporto non oltre le 23

"Il sindaco ordina con decorrenza 31 dicembre 2021 e fino a domenica 9 gennaio 2022 (ad esclusione del 31/12/2021). La sospensione dell’attività di somministrazione dei bar e delle pizzerie d’asporto e del servizio di ristorazione da asporto su tutto il territorio comunale alle ore 23. Nella giornata di venerdì 31/12/2021 la sospensione dell’attività di somministrazione dei bar alle ore 20. Inoltre: sul suolo pubblico concesso all'esercente è vietata la permanenza in piedi dei clienti, sia mentre consumano bevande o alimenti sia che siano in attesa che si renda disponibile un tavolo. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali e spetta all’esercente adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze. E’ vietato all’esercente somministrare al di fuori degli spazi pubblici assegnati e consentire ai propri clienti di consumare al d fuori di tali spazi. I clienti devono indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione si trovino su area pubblica anche quando sono seduti al tavolo, ad eccezione del momento in cui consumano alimenti/bevande. Il personale in servizio a contatto con i clienti deve usare la mascherina e deve assicurare una frequente igiene delle mani; Al termine di ogni servizio al tavolo deve essere assicurata la pulizia e la disinfezione delle superfici".