Su circa 525mila euro messi a bilancio preventivo per il piano diritto allo studio, 384mila euro saranno per i ragazzi e le ragazze con disabilità a Carimate.

A Carimate stanziati oltre 380mila euro per il diritto allo studio di ragazzi con disabilità

Una situazione, quella delle numerose fragilità, in crescita, e a confermarlo è Paola Lietti assessore ai Servizi sociali:

"Problemi come dislessia, discalculia e disgrafia che esistono da sempre, negli ultimi anni sembrano però peggiorati".

In una relazione sulle attività dell’Amministrazione comunale relativa al 2022 si indica come nel 2014, ad esempio, per lo stesso tema, siano stati spesi 105mila euro.

La cifra messa nel bilancio preventivo, adempiendo alla legge 104, supporterà queste e altre situazioni di fragilità e coinvolgerà tutti i ragazzi certificati che ne avranno bisogno, dai 3 ai 18 anni, anche se frequentano scuole in altri paesi.

"Si tratta di un’assegnazione annuale – spiega Lietti – ed è rivolta all’integrazione, istruzione e inclusione e a garantire il più possibile la massima autonomia dei soggetti certificati".

