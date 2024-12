A Carugo arriva "Stai cercando lavoro?"

Martedì 17 dicembre 2024, dalle 9 alle 14, presso le scuole di Carugo in via XXV Aprile, 8, si terrà l’evento "Stai cercando lavoro?".

La finalità

All’evento parteciperanno aziende del territorio, agenzie per il lavoro ed enti di formazione, offrendo un’occasione unica per scoprire nuove opportunità professionali. Tra le figure professionali richieste ci sono: cucitrici, commessi, addetti alla vendita di bricolage e alimentari, panettieri, pasticceri, tecnici qualità prodotti ittici, scaffalisti, cassieri, baristi, magazzinieri, autisti con patente B, addetti alle pulizie, ASA e OSS per RSA, e molti altre ancora.

L'iscrizione

Nella locandina ufficiale è presente un QR code che permette di iscriversi comodamente all’evento. Si tratta duqneu di un'occasione importante per i giovani di costruire il loro futuro.