Borse di studio per studenti e studentesse meritevoli. E' aperto il bando, approvato con deliberazione della Giunta comunale di Cermenate, guidata dal primo cittadino Luciano Pizzutto, per l'assegnazione di borse di studio comunali, le quali saranno destinate agli studenti meritevoli con riferimento all'anno scolastico che si è da poco concluso, ossia 2022/23.

A Cermenate 27 borse di studio per gli studenti più bravi

Il bando è rivolto a coloro che nel corso dello scorso anno scolastico hanno frequentato la classe 3^ della scuola secondaria I grado oppure hanno sostenuto l'esame di Stato/Maturità della scuola secondaria di II grado. Tutti coloro che fossero interessati devono essere nel contempo residenti nel Comune di Cermenate all'atto di presentazione della domanda. Nello specifico, verranno assegnate 17 borse di studio da 150 euro ciascuna agli studenti che hanno frequentato nell'anno scolastico 2022/23 la 3^ classe della scuola secondaria di I grado. A queste si aggiungo altre 10 borse di studio da 250 euro ciascuna, destinate agli studenti che hanno conseguito la maturità al termine dell'anno scolastico 2022/23.

Sul sito del Comune di Cermenate è presente la documentazione da compilare con i requisiti per partecipare. La modulistica, cui andrà allegata la copia del documento di identità del richiedente, dovrà essere presentata entro e non oltre il 29 settembre all'ufficio Protocollo, aperto da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12.30 e mercoledì anche dalle 15.30 alle 18.30. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Istruzione allo 031 7776183 oppure scrivere a istruzione@comune.cermenate.co.it.