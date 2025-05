"A colazione su Mercurio" a bordo del pedibus spaziale

Prima della fine della scuola a Cermenate si farà «colazione su Mercurio». Niente di qualcosa «fuori dal mondo». Anzi, avranno tutti i piedi ben saldi a terra. I bambini potranno semplicemente gustare qualche squisitezza su una delle due linee del «Pedibus spaziale»: niente meno che su «Mercurio».

L'iniziativa

Il progetto, in programma per giovedì 8 maggio, è stato pensato da una serie di enti che ci hanno creduto fin da subito e quindi si sono uniti per renderlo concreto: il Comune, la Croce rossa di Cermenate e la società cui è stato affidato il servizio mensa. Spiega l'assessore all'Istruzione Annalisa Camarda:

"L'iniziativa è stata organizzata in occasione della festa nazionale della Cri. I genitori e i bambini che non sono iscritti al Pedibus potranno seguire i volontari e i passeggeri della linea Mercurio, per l'appunto. Arriveranno al plesso scolastico dove l'Amministrazione offrirà a tutti una colazione “spaziale”".

Partenza da via Montebello

Il ritrovo in via Montebello, angolo via Matteotti è per le 7.40; alle 7.46 si arriverà in via Santa Chiara e quindi alle 7.50 in via San Francesco, davanti al convento dei frati francescani. Poi, tutti a scuola per le ultime ore di lezione prima della fine dell'anno didattico.

Per partecipare all'iniziativa "spaziale" non è necessaria alcuna iscrizione: gli interessati si possono presentare direttamente in una di queste tappe e quindi "salire a bordo".

Aggiunge l'assessore:

"Aspettiamo numerosi sia i bambini che i genitori per poter festeggiare la Cri e il Pedibus spaziale".

Chi desidera avere informazioni sul progetto o in particolare su questa iniziativa può rivolgersi al servizio Istruzione, sport e tempo libero chiamando il numero 031.7776183 oppure inviando una mail a istruzione@comune.cermenate.co.it .

Il servizio Pedibus

L'intenzione dell'assessore è di proporre la stessa iniziativa anche sull'altra linea, quella denominata "Giove", che porta al plesso Montessori.

Il Pedibus, va ricordato, ripartirà con l'inizio del nuovo anno scolastico. In questi mesi è stato organizzato in maniera sperimentale e ha ottenuto l'adesione di molti bambini. A settembre ripartirà di nuovo con le due linee. Se qualcuno volesse aggiungere è ben accettato. I genitori che sono interessati, anche solo per avere qualche dettaglio in più, possono rivolgersi agli uffici comunali.