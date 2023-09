A Como, Cantù e Menaggio i punti tampone di Asst Lariana: come accedere

I Punti Tampone di Asst Lariana sono attivi a Como (Casa di Comunità Napoleona, via Napoleona 60), a Cantù (Casa di Comunità Cantù, via Domea, 4) e a Menaggio (Casa di Comunità Menaggio, via V. Casartelli) e si accede su prenotazione.

Ecco come accedere

A Como i tamponi sono effettuati nel Padiglione Negretti (l’edificio di fronte all’ingresso pedonale dell’autosilo Valmulini) dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il sabato dalle 10 alle 11. A Cantù i tamponi sono effettuati in un locale della portineria all’ingresso della Casa di Comunità all'interno dell'Ospedale di Cantù in via Domea, 4, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11. A Menaggio i tamponi sono effettuati nel parco della Casa di Comunità/Ospedale di Menaggio in via V. Casartelli, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9 (si accede in auto e il tampone viene eseguito direttamente in macchina).

Per tutti si accede su prenotazione attraverso il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o i medici della continuità assistenziale oppure su prenotazione diretta, inserendo i dati dell'impegnativa, attraverso il portale online di Regione Lombardia. Al momento dell’esecuzione del tampone, dovrà poi essere consegnata l’impegnativa. Ai locali di Como e Cantù si accede a piedi, indossando la mascherina.