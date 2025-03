A Crevenna spunta la Piccola libreria del sagrato

Davanti alla chiesa di Santa Maria Maddalena, nella frazione erbese

A volerla e a volere per lei proprio questo nome, "Piccola libreria del sagrato", è stato il vicario parrocchiale di Crevenna don Ettore Dubini, che ha lanciato l’idea al suo gruppo di volontari e loro, puntuali, l’hanno realizzata. Si tratta di una casetta di bookcrossing pensata apposta per il sagrato: è stata posata e riempita di libri proprio la scorsa settimana e molti sono già stati presi. E' stata installata di fronte alla chiesa di Santa Maria Maddalena, nella frazione di Erba.

Molto soddisfatto don Ettore, che spiega come è nata questa iniziativa:

"L’idea è di diffondere questa bella abitudine valorizzando un luogo, come il sagrato, che è già luogo di incontro, ma che diventa così anche luogo di scambio di cultura. In un tempo in cui tutti leggono dal digitale, ritornare a leggere il libro cartaceo, con il profumo delle pagine, è tutta un’altra cosa. Vogliamo favorire la diffusione della passione per la lettura tornando a leggere libri e non solo messaggi sul cellulare, ma soprattutto vogliamo che il sagrato diventi sempre più luogo di incontro".