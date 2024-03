A Erba un "dolce raro" lungo ben un metro

Tra i 50 forni e pasticcerie che hanno contribuito alla raccolta fondi con un dolce raro c’è anche l’erbese Borgonovo 23.

Dal 24 febbraio al 3 marzo, a cavallo della Giornata dedicata alle malattie rare del 29 febbraio, l’associazione Diversamente genitori di Villa Guardia ha infatti lanciato per il quarto anno consecutivo l’iniziativa del dolce raro, invitando pasticcerie e fornai aderenti a preparare un dolce a base di mele e a cederne parte del ricavato a favore de "Il sogno di Zeno", un progetto che prevede la formazione di insegnanti di sostegno sulla Comunicazione aumentativa alternativa, la modalità comunicativa che favorisce la lettura anche a chi ha difficoltà grazie alle immagini.

"Ho saputo di questa iniziativa dal mio precedente titolare presso cui lavoravo, che l’anno scorso mi ha chiesto se volevo essere inserito nel gruppo – ha spiegato il titolare Massimo Sesana – L’anno scorso in questo periodo avevamo appena aperto e quindi non siamo riusciti a fare molta pubblicità alla raccolta, ma quest’anno siamo partiti per tempo e ha funzionato bene: la risposta è stata buona da parte dei clienti".

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 9 marzo 2024 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui