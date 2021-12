Disagi

Il problema è generalizzato in gran parte del paese.

Risveglio traumatico per i cittadini di Figino Serenza che da diverse ore stanno riscontrando problemi di mancanza d'acqua.

A Figino manca l'acqua: problema alle tubature, tecnici al lavoro

Il problema riguarda gran parte del paese, in particolare le zone del centro e la parte bassa. Alcune famiglie registrano la totale mancanza di acqua, altre un forte calo di pressione. Allertati i tecnici di Como Acqua che hanno riscontrato un problema alle tubature dell'intersezione tra via Trento e via Trieste. "Nel primo pomeriggio - ha fatto sapere il vicesindaco, Maurizio Ballabio - verranno fatti degli scavi per comprendere il problema. La speranza è che possa essere risolvibile in poco tempo".

Seguiranno aggiornamenti