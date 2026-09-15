A fine settembre torna la Festa delle Api

E’ organizzata dal circolo ambiente “Ilaria Alpi” in sinergia con gli apicoltori del territorio e in collaborazione con il Comune di Ponte Lambro, Api Lombardia e Ali, l’associazione degli Allergici agli imenotteri

Sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza degli insetti impollinatori

La Festa delle Api di fine settembre si svolgerà nel parco di Villa Guaita, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale di Ponte Lambro. Molto ricco il programma che va dal pomeriggio di sabato 26 settembre – dalle 14 e fino alle 21 – all’intera giornata di domenica 27 – dalle 10 fino al termine alle 19.

A caratterizzare come sempre la Festa sarà il mercato agricolo biologico, con la presenza degli apicoltori del territorio e dei produttori agricoli; a fianco a loro vi saranno gli espositori di prodotti artigianali.

L’obiettivo principale della Festa delle Api è anzitutto quello di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza degli insetti impollinatori, che purtroppo soffrono a causa dell’uso massiccio di pesticidi in agricoltura, oltre che delle conseguenze della crisi climatica, tra le quali siccità e riduzione della biodiversità.

Tanti gli appuntamenti in programma

Nella due giorni sono previsti numerosi appuntamenti, a partire da incontri e conferenze su vari temi, tra cui la tutela degli alberi, la produzione dell’idromele, e una conferenza sull’alimentazione sana in contrapposizione ai cibi ultra-processati. Tanti i momenti dedicati alle animazioni e laboratori per i più piccoli.

Adulti e bambini potranno vedere da vicino la vita delle api, partecipando alle visite guidate agli alveari organizzate dagli apicoltori, sia al sabato pomeriggio che per tutta la domenica.

Vi sarà anche lo spazio per il buon cibo, dall'”Alberitivo” di sabato pomeriggio, al pranzo della domenica.

E poi molti altri appuntamenti, tra cui laboratori e workshop per bambini e adulti.