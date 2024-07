A fuoco nella notte un'automobile posteggiata

Era regolarmente posteggiata, quando l'automobile ha improvvisamente preso fuoco

Il veicolo a fuoco

L'allarme è scattato venerdì sera, intorno alle 23, nel comune di Bizzarrone. Improvvisamente è partita la chiamata al 112 per segnalare che un'automobile, regolarmente posteggiata in via Santa Margherita, era avvolta dalle fiamme. Sul posto sono sopraggiunti i Vigili del fuoco di Appiano Gentile che hanno provveduto a spegnere il rogo. Pompieri che dovranno ora ricostruire l'origine dell'incendio