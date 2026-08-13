A fuoco cinque camion fuori dalla sede della Bartolini

Sul posto, in via Cagnola a Lurate Caccivio, sono intervenute tre squadre dei pompieri

Cinque i mezzi danneggiati, di cui tre completamente bruciati

Intorno alle 16 di oggi, giovedì 13 agosto, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto cinque mezzi parcheggiati all’esterno della sede Bartolini, di proprietà di corrieri privati.

Sono in totale cinque i furgoni danneggiati dalle fiamme che si sono propagate da uno dei mezzi parcheggiati al di fuori della ditta di spedizioni.

Nessuna persona coinvolta nel rogo

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Appiano Gentile, la Polizia locale di Lurate Caccivio e i Carabinieri di Mozzate. L’incendio è stato domato e non risultano persone coinvolte.

Area interdetta al transito per consentire le operazioni di bonifica

Per consentire, in sicurezza, le necessarie operazioni di pulizia e bonifica, l’area interessata è stata temporaneamente interdetta al transito fino al completamento degli interventi e accertamenti necessari.

La situazione è sotto controllo.

Si indaga per incendio doloso

A quanto risulta, confermata l’ipotesi di incendio doloso. L’area è stata sottoposta a sequestro da parte del magistrato.