A fuoco un'auto: intervengono e bloccano il traffico

Stava transitando lungo la strada Provinciale 639, all'altezza dell'incrocio di Casiglio, a Erba, quando ha visto un'automobile accostare, avvolta in un denso fumo nero. Poi in un attimo la vettura ha preso fuoco, sprigionando fiamme altissime. Non ci ha pensato due volte e Costantino Carrara, volontario dell'Associazione nazionale Carabinieri di Erba, insieme al fratello Giovanni, socio della sezione erbese, è intervenuto per bloccare il traffico.

L'episodio è accaduto intorno alle 15.30 di oggi, lunedì 30 giugno. I fratelli Carrara stavano procedendo da Erba in direzione Como, mentre a prendere fuoco è stata un'automobile che proveniva dal lato opposto della carreggiata. Non hanno esitato e sono scesi dalla loro vettura, accertandosi che il conducente fosse illeso e che altre macchine non venissero coinvolte. Hanno sollecitato i soccorsi e nel frattempo si sono impegnati nel bloccare la viabilità.

A raccontare quanto è accaduto è lo stesso Costantino Carrara:

"Mi sono qualificato come volontario Anc e il conducente dell'auto ha spiegato di non essere della zona. Ha raccontato che sul cruscotto si era accesa la spia della batteria e a un certo punto la sua vettura ha iniziato a produrre fumo. Ha così accostato e in un attimo la preso fuoco. Io e mio fratello siamo intervenuti, non solo sollecitando l'intervento dei soccorsi, ma bloccando il traffico. Un'autocisterna proveniente da Como si è fermata in mezzo alla strada, impedendo così che altre vetture proseguissero verso l'incrocio, e ho provveduto a fare lo stesso con un camion proveniente da Erba per fare da tappo al tratto interessato".

Sul posto sono poi arrivati i Vigili del fuoco e gli agenti di Polizia locale che hanno cercato di risolvere l'emergenza e una volta spente le fiamme hanno riportato l'ordine viabilistico lungo la 639.