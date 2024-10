A gennaio la conclusione dei lavori alla Casa di Comunità

Nel sala del Consiglio comunale di Lurate Caccivio, nei giorni scorsi, l’assemblea dei sindaci del Distretto di Olgiate Comasco, presieduta dalla presidente Serena Arrighi, primo cittadino luratese.

L'incontro

L’incontro è stato l’occasione per aggiornare i sindaci sull’avanzamento dei lavori finanziati con i fondi del Pnrr, sulla situazione, ambito per ambito, dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e sul Piano di sviluppo del Polo Territoriale (PPT).

Casa di Comunità, rush finale dei lavori

A illustrare lo stato dei cantieri è intervenuto il direttore del Distretto, Alberto Giughello, che ha ricordato come a gennaio 2025 si chiuderanno i lavori di ristrutturazione del secondo piano della palazzina che ospita la Casa di Comunità in piazza Italia, a Olgiate Comasco. Con l’occasione sono stati presentati i servizi attivi e le modalità di accesso. Tra i progetti avviati nell’ambito della prevenzione, è stata citata, tra gli altri, la partecipazione per il secondo anno a “Viva! la settimana per la rianimazione cardiopolmonare”, in collaborazione con Areu, i Comitati della Croce rossa italiana di Lurate Caccivio e Uggiate con Ronago e le associazioni di volontariato Sos di Appiano Gentile e Sos di Olgiate Comasco. Nella formazione alle manovre rianimatorie e nell’abilitazione all’uso del defibrillatore sono stati coinvolti gli studenti degli istituti scolastici "Gaetano Pessina" e "Giuseppe Terragni".

Cure Primarie

L’aggiornamento sulle Cure Primarie, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, è stato presentato dalla dottoressa Cristina Della Rosa, direttore del Dipartimento Cure Primarie di Asst Lariana. Il Distretto di Olgiate Comasco, in particolare, è quello con la più alta percentuale di medici che lavorano in forma associata. L’assemblea, cui hanno partecipato il direttore generale Luca Stucchi e il direttore sociosanitario Maurizio Morlotti, è stata infine l’occasione per anticipare che, entro la fine dell’anno, verrà presentato a tutti i sindaci il Piano di sviluppo del Polo Territoriale. “Questo documento è l’equivalente dei vostri piani di zona comunali - ha sottolineato l’ingegner Morlotti - Stiamo condividendo il lavoro con gli uffici di Piano e le aziende sociali e poi lo presenteremo alla conferenza dei sindaci”. Presa in carico e gestione dei pazienti cronici, prevenzione e collaborazione sono i temi su cui è intervenuto in chiusura il direttore generale di Asst Lariana, Luca Stucchi.