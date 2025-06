A gennaio tutti nella nuova scuola media

Nell'ex scuola elementare di Bregnano troverà posto la nuova scuola media. I lavori sono in corso. I ragazzi potranno iniziare a fare lezione nel nuovo plesso a partire dal prossimo anno, si presume dagli inizi di gennaio 2026.

La conferma dell'assessore

Spiega Davide Raina, assessore ai Lavori pubblici:

"La scuola verrà ampliata sia al piano terra che nel seminterrato e ospiterà tre sezioni invece che le attuali due.Da un punto di vista degli impianti è all'avanguardia: ci sono infatti impianti di riscaldamento a pavimento, la ventilazione meccanica e il fotovoltaico. Al piano interrato ci sarà una grande aula magna che stiamo pensando di utilizzare anche come biblioteca scolastica dal momento che avrà un suo ingresso verso l'esterno".

Il trasloco nel 2026

La consegna della scuola avverrà nel 2025. Precisa l'assessore:

"Ci sarà poi lo spostamento dell'attuale scuola media nel nuovo edificio".

I ragazzi entreranno sicuramente nel nuovo plesso nel 2026. Specifica il sindaco Elena Daddi:

"La scuola verrà consegnata e finita quest'autunno, poi si dovranno rifare le rifiniture e dovremo provvedere agli arredi. Gli impianti ci sono e sono funzionanti: la scuola infatti è utilizzata dagli studenti. Dovremmo fare il trasloco e lo spostamento di tutto. Pensiamo che i ragazzi potranno entrare da gennaio del 2026. Le vacanze di Natale serviranno per lo spostamento degli arredi e per il trasloco".

L'attuale edificio delle medie alle associazioni

L'attuale plesso delle medie per cosa sarà utilizzato? Spiega Raina:

"Non andremo a fare lavori importanti se non la sostituzione di ferramenti, la revisione dei bagni e alcune imbiancature esterne. La nostra intenzione è quella di ricavare la sede per alcune associazioni".

Queste le precisazioni del sindaco:

"L'attuale edificio delle scuole medie ospiterà la banda, che utilizzerà i nuovi spazi come sala prove. Siamo già d'accordo. L'attuale edificio delle scuole medie, una volta che l'attività didattica si sposterà nel nuovo plesso, diventerà il luogo ideale delle associazioni. Abbiamo intenzione anche di ricavare la biblioteca comunale, ora collocata dietro il palazzo comunale. Ma questo aspetto verrà analizzato in un secondo momento".

Lavori per 3 milioni di euro

Per quel che riguarda invece il piano economico, l'importo complessivo di spesa è di circa 3milioni di euro, ma comprende sia la costruzione, che le spese professionali, come pure eventuali imprevisti. Alla fine dell'anno quindi, si chiuderà il capitolo della vecchia scuola media, utilizzata da tanti giovani bregnanesi, molti dei quali adesso sono papà di ragazzi che frequentano ancora quel plesso. Da gennaio quindi, con la ripresa dell'attività dopo le vacanze natalizie, gli studenti andranno nel nuovo plesso. Per tutti sarà davvero un nuovo, importante inizio.