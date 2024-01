A Grandate avvistato un cinghiale che scorrazza tra gli orti

Avvistamento di ungulati a Grandate: l'esemplare è stato avvistato nel centro abitato.

Venerdì pomeriggio, 19 gennaio 2024. Un po' di grigiore tipico dei primi mesi dell'anno. Il freddo è pungente. Negli orti c'è poco, giusto qualche verdura tipicamente invernale. Tanto è bastato per ingolosire un esemplare di cinghiale che è stato visto scorrazzare dai residenti tra le case in via Vigna, in pieno centro abitato.

Era solo, ma certamente affamato e in cerca di cibo. Una situazione che tra un sorriso e qualche preoccupazione ha subito allarmato i residenti della zona che si sono mossi per avvisare le autorità competenti.

Il video dell'avvistamento