il personaggio

Essere poeti nel 2025. Una giovane eccellenza di Grandate è Edoardo Convertino, un ragazzo di 25 anni che, dopo la laurea in Lettere moderne e la magistrale in Italianistica, punta a fare il professore, tenendo, però, sempre viva una grande passione che lo caratterizza: la poesia.

A Grandate un giovane poeta alla ribalta

Nel 2022 Edoardo ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie «Magia e affini» e ora sta lavorando per realizzare la sua seconda opera: «Per me la poesia rappresenta uno strumento espressivo potente per riflettere e comunicare dei messaggi, pure nel mondo contemporaneo - afferma Convertino - Nel 2022, a 22 anni, ho vinto il premio internazionale “Europa in versi” della Casa della poesia di Como, per la sezione under 30. Da lì mi si sono aperte diverse opportunità per portare avanti la mia dimensione da poeta e scrittore. In particolare, ho potuto pubblicare la mia prima raccolta di poesie, che sta avendo un ottimo successo. Anche in questi mesi sono impegnato in diverse presentazioni, soprattutto in Lombardia; ma non voglio fermarmi, ora mi sto dedicando a un secondo libro di poesie che spero possa uscire presto».

"Mi sono innamorato della poesia grazie alle mie prof"

Convertino racconta il suo percorso e come è nata la passione per la poesia: «Vivo a Grandate praticamente da sempre, al liceo ho fatto Scienze applicate al Giovio di Como e proprio in quel contesto, nei banchi di scuola, mi sono innamorato della poesia grazie ad alcune professoresse veramente meravigliose, che mi hanno trasmesso l’amore per questa forma d’arte. Ma non dimentico anche il maestro Carlo Pedraglio, che nelle elementari di Grandate mi ha avvicinato alla letteratura. Poi, dopo il liceo, mi sono spostato per un periodo a Bologna per l’università, lì ho fatto la triennale in Lettere moderne e la magistrale in Italianistica. Ora, invece, sono studente all’università di Bergamo, dato che voglio ottenere l’abilitazione per insegnare italiano alle scuole superiori».

Convertino nell’ultimo anno si è riavvicinato alla realtà di Grandate anche grazie a un bando del Comune che premia gli studenti più meritevoli: «Nell’ultima edizione del concorso tra i premiati c’era anche Edoardo - afferma Elisa Vergani, consigliera comunale con delega alla Cultura e all’Istruzione - Quindi abbiamo potuto approfondire la sua attività di poeta. Si tratta veramente di un fantastico talento del nostro paese, che merita attenzione, così anche a Grandate, nel 2025, è avvenuta la presentazione del suo libro».

Infine, Convertino rivela cosa avviene quando scrive poesie: «Riprendendo dei concetti del poeta Giovanni Raboni, io quando scrivo poesie sento come una musica nelle mie orecchie che rimane lì per giorni per poi arrivare alla stesura. Scrivere poesie è bellissimo perché ti porta a una concentrazione totalizzante. Spero che sempre più giovani si avvicinino a questo mondo così meraviglioso. Anche donare le poesie a un pubblico, che può leggere ciò che nasce nella tua mente, ha sicuramente un fascino».