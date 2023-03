Domenica 26 marzo andrà in scena il "Lake Como Vintage&Market", una mostra dedicata ai privati e hobbisti o chiunque voglia vendere e comprare ogni tipo di merce.

A Lariofiere arriva il "Lake Como Vintage&Market"

Si terrà a Lariofiere, il più grande quartiere fieristico delle province di Como, Lecco e Sondrio e sarà una vera e propria occasione per gli amanti del vintage. Antiquariato, modernariato, hobbistica, abbigliamento, second hand, elettronica, dischi, curiosità, vecchie collezioni, e tanto altro messo in mostra da ben 160 espositori.

L’obiettivo primario della mostra è dare una “seconda chance” ad oggetti che altrimenti sarebbero destinati ad invecchiare in casa. Questo permetterà all’oggetto di avere una seconda vita: oltre a ricavare un utile da prodotti non più utilizzati, ognuno di noi ha l’opportunità di rispettare l’ambiente attraverso il Ricicla, il Riusa e Ripara.