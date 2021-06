A Lariofiere sabato e domenica giornate vaccinali per over 60

Domani, sabato 12 giugno, e domenica 13 giugno l’Hub di Lariofiere, ad Erba, dalle 8 alle 20, sarà coinvolto nell’iniziativa delle giornate vaccinali anti Covid-19 dedicate alle persone over 60.

L’iniziativa, promossa da Regione Lombardia in collaborazione con Anci, si propone di ampliare la copertura vaccinale di questa categoria con il coinvolgimento dei comuni con un numero di abitanti inferiore a 3mila che presentano una percentuale di residenti over 60 non vaccinati superiore al 21,7%. I sindaci dei Comuni coinvolti, con il coordinamento di Anci, inviteranno i propri concittadini nella fascia d'età 60-79 a recarsi all’hub con carta di identità, codice fiscale e tessera sanitaria. Non bisogna essersi già prenotati sul portale regionale o aver avuto il Covid negli ultimi tre mesi. Verrà somministrato il vaccino AstraZeneca, ad eccezione dei casi in cui il cittadino risulti non idoneo a tale tipologia.

Di seguito l’elenco dei comuni coinvolti

Sabato 12 giugno: Zelbio, Veleso, Caglio, Barni, Sormano, Caslino d'Erba, Montorfano, Valbrona, Faggeto Lario.

Domenica 13 giugno: Castelnuovo Bozzente, Torno, Rodero, Lurago Marinone, Veniano, Fenegrò.