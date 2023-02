Ormai è tutto pronto, mancano solamente pochi giorni al debutto a Lariofiere di Beauty Days. La fiera, interamente dedicata al benessere: estetica e wellness, hair style, fitness – e creata dalle associazioni di riferimento del settore, sarà aperta ai consumatori finali domenica 26 con due ospiti speciali - Diego Dalla Palma e Paolo Guatelli - mentre sarà dedicata esclusivamente agli operatori del settore lunedì 27 con un ricco programma congressuale e ospiti di spessore come Elio Zambelli, Angela Noviello e Daniela Morandi.

A Lariofiere sbarca "Beauty Days", la fiera dedicata al benessere

Domenica 26 febbraio la fiera coinvolgerà il consumatore, che potrà entrare in contatto con centri estetici, saloni di acconciatura, palestre, SPA, grossisti, distributori di attrezzature professionali, produttori di integratori, prodotti nutraceutici, tisane e scuole professionali di riferimento. Il programma prevede eventi collaterali come workshop, beauty talks di approfondimento e laboratori per i consumatori finali.

Lunedì 27 febbraio, invece, la fiera sarà aperta alle aziende e scuole di settore, un momento di networking tra professionisti e aziende: brand di estetica e acconciatura, partner tecnici, grossisti, conto terzisti, riviste di settore. Durante la giornata di lunedì sono previsti beauty talks di approfondimento con professionisti e speaker per ciascuna delle tre aree tematiche.

Gli espositori

Wella e Medavita, aziende leader per l'hair style professionale, porteranno a Beauty Days seminari e workshop per mostrare le tendenze e novità 2023. I consumatori e i professionisti potranno incontrare palestre, aziende e distributori di arredamenti e attrezzature per centri estetici, saloni di acconciatura e SPA. Oltre a numerose eccellenze imprenditoriali del territorio ci saranno anche realtà internazionali.

Beauty congress

Il Beauty Congress inizierà lunedì 27 febbraio con ospiti di spessore e un ampio programma congressuale. Elio Zambelli, con la giornalista Silvia Fossati, affronterà il tema delle norme che regolano l’utilizzo delle apparecchiature in campo estetico. Angela Noviello analizzerà le competenze che deve avere l’estetista del futuro. La general manager di Marzia Clinic, Raffaella Gornati sottolineerà il fondamentale ruolo del professionista della bellezza nella fase della menopausa. Monica Cavallo - Coach Sistemico Evolutivo, Counselor e Istruttore Senior di Mindfulness - esporrà i molteplici benefici a livello fisico e mentale della mindfulness. Silvia Andreani di Ipsos Italia e la giornalista Annalisa Betti approfondiranno interessanti beauty trends e spiegheranno come poterli trasformare in opportunità per i professionisti del settore. Daniela Morandi esporrà l’applicazione della dieta Zona, dieta antiinfiammatoria e dieta Antiaging, analizzando cosa intendiamo per cibi sani. Il maestro di Ayurveda Franco Valbonesi approfondirà come i segni del viso possano raccontarci anche lo stato emozionale del cliente.

La tavola rotonda

Gli enti di formazione del territorio incontreranno i bisogni delle aziende professionali durante la tavola rotonda delle 9.30 dal titolo “Formazione professionale: cosa riserva il futuro”. Tra gli argomenti che verranno affrontati: la collaborazione delle aziende all’interno dei percorsi formativi come gli stage, le richieste del mercato per le nuove figure professionali e le competenze necessarie di uno studente secondo le aziende. Nel dettaglio, verrà analizzata la funzione delle aziende all’interno del percorso formativo con l’apprendistato, cercando di delineare le nuove figure professionali richieste dal mondo del benessere e le aspettative delle aziende secondo i bisogni del mercato.

Beauty on stage

Saranno diverse le performances dimostrative che si alterneranno sul palco di Beauty Days domenica 26 e lunedì 27 febbraio. Il Make-Up designer Paolo Guatelli presenterà al pubblico il suo metodo di MorfoPsicoMakeup, realizzando una dimostrazione su una candidata scelta tra gli spettatori. Ospite speciale che aprirà il pomeriggio di Beauty on Stage è Diego Dalla Palma, che si racconterà in un’intima chiacchierata con la giornalista Silvia Fossati sul modello del format “Uniche”.

Verranno presentati i lavori realizzati dalle scuole aderenti al progetto “La bellezza oggi…semplicemente imperfetta” e saranno decretati i vincitori. I team di “Io Valgo” dimostreranno i risultati della wow experience di cambio look fatta da tre candidate, che sfileranno sul palco, mostrando il prima e dopo delle trasformazioni. Un Barber Show a cura di Felice Garone e dello Staff Garage10 Studio dimostrerà on stage un taglio uomo lungo realizzato a forbici. Medavita realizzerà on stage una live con Dennis Andruccioli, Christian Mietto e Adele Gatto per anticipare i trend moda 2023.

Elisabetta Travella, trend researcher di Wella, esporrà le novità beauty 2023 nello spettacolo “Future Vision”. Agnese Princisvalle e Lorena Trento di Medavita offriranno spunti sulla costruzione e lo sviluppo di un piano editoriale per il settore beauty. Valentina Ferraresi - Junior Brand Coordinator di Ladybird House – mostrerà come le tendenze Nail 2023.

Fitness

Nello spazio fitness i consumatori la domenica potranno assistere ad una lezione dimostrativa di Zumba organizzata da Pentafit, con Laura di Padma Yoga chi vorrà potrà praticare qualche saluto al Sole con asana e nelle due giornate si potrà testare Strafit, un attrezzo unico e innovativo con l’health Coach Giovanni Mattoni.

Corso barber

Domenica 26 e lunedì 27 febbraio Felice Garone di Garage10 Studio terrà un corso di formazione visivo per barbieri (a pagamento). Il programma di domenica (dalle ore 10.00 alle 17.00) sarà focalizzato su taglio e colore moda con show finale in pedana, mentre lunedì (dalle 10.00 alle 14.00) i partecipanti potranno assistere a una dimostrazione barba e taglio lungo. Per informazioni: promotion@lariofiere.com.

La fiera è stata realizzata sotto l’egida di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como-Lecco, Compagnia delle Opere di Lecco Sondrio, Compagnia delle Opere di Como, CNA del Lario e della Brianza, Confartigianato Imprese Como, Confartigianato Imprese Lecco, Confcommercio Como, Confcommercio Lecco, Confindustria Como, Confindustria Lecco e Sondrio.