A Lariofiere sbarca Forneler, la manifestazione italiana dedicata alla filiera dell’energia dal legno

Si terrà a Lariofiere dal 19 al 21 maggio 2023 la fiera dal titolo "Forneler" e dedicata alla filiera dell’energia dal legno. Un progetto espositivo organico dalla meccanizzazione forestale per esbosco e prima lavorazione del legno, agli apparecchi ed impianti termici per il riscaldamento domestico singolo e collettivo e la cogenerazione.

Curata dalla nuova gestione G. Pirrera Eventi Srl, la mostra è organizzata in stretta collaborazione con enti ed associazioni di categoria abbinando i vantaggi di un evento di settore, con un pubblico qualificato e profilato di operatori, a una fiera commerciale rivolta anche all’utenza finale. Alle aziende espositrici è data la possibilità di presentarsi ed interagire con i potenziali clienti

mettendo in funzione in piena sicurezza macchinari e attrezzature attraverso dimostrazioni tecniche e visite guidate.

La Manifestazione si svolge con stand ed aree espositive nei padiglioni di Lariofiere e nell’attiguo piazzale esterno che ospita le piazzole dimostrative, offrendo la possibilità al visitatore di vedere tutti gli step della filiera legno – energia.

Il salone tematico ARBOR Show

Con Forlener, ritorna anche ARBOR Show, il salone dedicato ai temi dell’Arboricoltura, della Forestazione urbana e del recupero e valorizzazione del legno urbano. Ad ARBOR Show giardinieri,

arboricoltori, imprese della manutenzione del verde pubblico e privato e progettisti, potranno trovare prodotti e attrezzature per il loro lavoro, aggiornarsi e formarsi nei momenti di approfondimento tecnico.

L’offerta di ARBOR Show si arricchisce infatti di un articolato programma di incontri su temi legati al verde urbano e all’arboricoltura, in collaborazione con la Società Italiana di Arboricoltura (S.I.A.), Assofloro e Rete Clima. Lo scopo è quello di avviare un dialogo, attraverso il confronto e l’approfondimento di tematiche comuni, tra la filiera forestale e quella del verde ornamentale e paesaggio, così da creare sinergie e opportunità di crescita per le aziende e i professionisti del settore. La manifestazione è pensata per un’utenza tecnica, di settore, ma si rivolge anche alle amministrazioni pubbliche, a enti ed associazioni locali e ai privati cittadini con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della corretta gestione del patrimonio arboreo urbano.

Appuntamenti e convegni

Forlener non è solo una piazza commerciale, ma anche un’importante “agorà” dove si confrontano idee ed esperienze, si svolgono aggiornamenti tecnici scientifici, si fa formazione professionale, si

presentano progetti e politiche di sviluppo per il settore.

Le proposte informative e formative sono molto variegate e di estremo interesse per tutti gli utenti, dagli “addetti ai lavori” del settore forestale e delle filiere del legno, al “grande pubblico” interessato al riscaldamento domestico e più in generale ai temi della valorizzazione del legno.

Tra gli appuntamenti segnaliamo quello di sabato 20 Maggio proposto da AIEL, CONAIBO (Coordinamento Nazionale delle Imprese Boschive), ARIBL (Associazione Regionale Imprese Boschive della Lombardia) e CONLEGNO dal titolo “Origine legale del legno: obblighi, strumenti ed esperienze della filiera forestale”. Obiettivo del convegno, dedicato al Regolamento UE 995/2010 “EU Timber Regulation” (EUTR), è di aiutare gli operatori a sviluppare la necessaria consapevolezza sui requisiti EUTR e ad affrontare le principali difficoltà operative per non farsi trovare impreparati ai controlli.

La FIPER (Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili) promuove venerdì 19 Maggio al pomeriggio un seminario dedicato al teleriscaldamento e alla cogenerazione a biomassa legnosa e, a seguire, una visita guidata alla centrale La Grande Stufa di Villa Guardia.

Sempre sul fronte della filiera legno – energia, l’Ordine Agronomi e Forestali di CO-LC-SO propone un convegno dedicato alla filiera di produzione del biochar.

ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti e Spazzacamini) sarà presente in fiera con un proprio stand informativo con apparecchi ed attrezzature dimostrative sul corretto montaggio, manutenzione e pulizia degli impianti fumari, nonché con una conferenza sulle buone pratiche per il riscaldamento domestico a legna.

Destinato agli appassionati e al grande pubblico, FORLENER ospiterà domenica 21 Maggio una tappa del Campionato italiano Triathlon del Boscaiolo organizzato dall’associazione Amici Boscaioli d’Italia. Un evento all’insegna dello sport e dello spettacolo ma che mette in luce anche la tecnica, la forza e l’attenzione alla sicurezza degli atleti-boscaioli.

Per informazioni, aggiornamenti e dettagli sull’intera programmazione collegatevi a www.forlener.it o seguite gli account social “Forlener Fiera” su Facebook ed Instagram.