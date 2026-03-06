A Lariofiere torna “Lake Como vintage & market”

Si aprirà domenica, 8 marzo, la nuova edizione di Lake Como Vintage & Market che vedrà la presenza di oltre 300 espositori a Erba, nei padiglioni di Lariofiere
Uno dei mercatini più vasti, strutturati e soprattutto attesi del territorio
“Lake Como vintage & market” è uno dei mercatini più vasti, strutturati e soprattutto attesi del territorio. La mostra offre un percorso ricchissimo tra epoche, tendenze e oggetti dal fascino senza tempo. Tra le merceologie presenti, primeggiano gli abiti vintage e contemporanei, gli accessori moda, le calzature, le borse e la bigiotteria ma anche i mobili e i complementi d’arredi, le macchine fotografiche i dischi e l’oggettistica da collezione, i pizzi, i merletti e le lavorazioni a mano dal sapore antico. Numerose le proposte per i più piccoli: dai vestiti ai giocattoli fino agli accessori per la prima infanzia.
L’iniziativa aprirà al pubblico nella sola giornata di domenica 8 marzo, dalle 9 alle 18. Ulteriori informazioni e prevendita biglietti su www.lakecomomarket.it.
Si offre un’esperienza reale per testare la qualità degli oggetti
Un mosaico di stili e suggestioni che rende la manifestazione un punto di riferimento non solo per appassionati e collezionisti, ma anche per famiglie e curiosi alla ricerca dell’occasione perfetta. Nonostante la varietà dell’offerta, la manifestazione mantiene come tratto identitario lo scambio tra privati, elemento che ne definisce l’autenticità e il carattere distintivo. Con questi tratti, “Lake Como vintage & market” si pone come un’esperienza reale, oltre le piattaforme digitali di scambio dell’usato, capace di offrire un vantaggio duplice: la possibilità di testare direttamente la qualità degli oggetti, verificarne lo stato e apprezzare i dettagli che si unisce al piacere di uscire di casa e vivere qualche ora alla ricerca dell’affare. Una pratica capace di trasformarsi in momento di socialità e condivisione.
Visto il successo, un percorso di crescita per il prossimo anno
Soddisfatto il presidente della Fondazione Lariofiere, Marco Galimberti:
“L’esposizione “Lake Como vintage & market” fa parte dell’offerta di Lariofiere destinata al grande pubblico. E’ un progetto nato quasi per gioco che ha dimostrato fin da subito una straordinaria capacità di attrarre e fidelizzare il pubblico, sia sul fronte di chi vende che su quello di chi acquista. La mostra intercetta un mercato in continua crescita che gravita attorno alle pratiche del riciclo che oggi hanno anche un grande valore sociale oltre che economico. Nel contempo tocca un tema centrale nel dibattito contemporaneo: la cultura del riuso come scelta consapevole e sostenibile. Dare nuova vita agli oggetti significa ridurre gli sprechi, promuovere un consumo più responsabile e valorizzare il patrimonio materiale ed emotivo custodito nelle case. Alla luce del grande interesse registrato stiamo valutando per le prossime edizioni nuovi percorsi di crescita e ampliamento, con la creazione di aree tematiche più strutturate, pur rimanendo fedeli alla logica originaria che ne ha decretato il successo”.