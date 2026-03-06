A Lariofiere torna “Lake Como vintage & market”

Si aprirà domenica, 8 marzo, la nuova edizione di Lake Como Vintage & Market che vedrà la presenza di oltre 300 espositori a Erba, nei padiglioni di Lariofiere

Uno dei mercatini più vasti, strutturati e soprattutto attesi del territorio

“Lake Como vintage & market” è uno dei mercatini più vasti, strutturati e soprattutto attesi del territorio. La mostra offre un percorso ricchissimo tra epoche, tendenze e oggetti dal fascino senza tempo. Tra le merceologie presenti, primeggiano gli abiti vintage e contemporanei, gli accessori moda, le calzature, le borse e la bigiotteria ma anche i mobili e i complementi d’arredi, le macchine fotografiche i dischi e l’oggettistica da collezione, i pizzi, i merletti e le lavorazioni a mano dal sapore antico. Numerose le proposte per i più piccoli: dai vestiti ai giocattoli fino agli accessori per la prima infanzia.

L’iniziativa aprirà al pubblico nella sola giornata di domenica 8 marzo, dalle 9 alle 18. Ulteriori informazioni e prevendita biglietti su www.lakecomomarket.it.

Si offre un’esperienza reale per testare la qualità degli oggetti

Un mosaico di stili e suggestioni che rende la manifestazione un punto di riferimento non solo per appassionati e collezionisti, ma anche per famiglie e curiosi alla ricerca dell’occasione perfetta. Nonostante la varietà dell’offerta, la manifestazione mantiene come tratto identitario lo scambio tra privati, elemento che ne definisce l’autenticità e il carattere distintivo. Con questi tratti, “Lake Como vintage & market” si pone come un’esperienza reale, oltre le piattaforme digitali di scambio dell’usato, capace di offrire un vantaggio duplice: la possibilità di testare direttamente la qualità degli oggetti, verificarne lo stato e apprezzare i dettagli che si unisce al piacere di uscire di casa e vivere qualche ora alla ricerca dell’affare. Una pratica capace di trasformarsi in momento di socialità e condivisione.

Visto il successo, un percorso di crescita per il prossimo anno

Soddisfatto il presidente della Fondazione Lariofiere, Marco Galimberti: