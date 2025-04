A lezione con un atleta

Avere un campione nazionale di atletica a lezione è la possibilità che è stata offerta agli studenti della scuola secondaria di primo grado "G. Scalabrini" di Fino Mornasco.

"La staffetta del campione": si chiama così il progetto che ha coinvolto i ragazzi e le ragazze delle classi prime e seconde della scuola media statale e che è nato dalla presenza, in qualità di tirocinante di un campione italiano di staffetta.

Davide Colombo ha 21 anni e nel 2021 è stato campione italiani di staffetta 4x200 indoor. Spiega il giovane:

Nonostante gli studi Colombo pratica ancora lo sport da lui amato:

"Studio, ma corro ancora e faccio gare nei 400 metri a ostacoli e ho ricominciato a correre anche i 110 metri a ostacoli".

La presenza di Davide nella scuola è stata la molla che ha fatto scattare l’idea di creare un progetto che coinvolgesse tutte le prime e le seconde classi dell’istituto. Spiega Pasquale Battipaglia, professore di educazione fisica e referente del progetto:

"Abbiamo la fortuna di avere qui con noi un campione di atletica leggera. Quindi abbiamo pensato di coinvolgerlo in un progetto per più classi. E’ nato così "La staffetta del Campione". Abbiamo pensato di far tenere a Davide una lezione nella quale ha potuto condividere la sua esperienza e spiegare come si è svolta la preparazione che lo ha portato a vincere il titolo nazionale".