Nel solco della missione silenziosa di don Roberto Malgesini, prete degli ultimi, assassinato il 15 settembre 2020, il popolo delle sferruzzatrici cresce e produce frutti di altruismo. Domani, domenica 5 dicembre 2021, dalle 14.15 alle 16 presso In Coop di Lipomo, in via Cantaluppi un evento da non perdere.

A Lipomo le sferruzzatrici all'evento "Addobba l'albero con noi"

Dalle 14.15 verranno esposti i quadrotti accompagnati dalle preposte, nel rispetto delle normative Covid. Saranno presenti, i bambini delle scuole, associazioni, sferruzzatrici, e tutti coloro che vorranno partecipare. Presente anche il vice sindaco di Lipomo, alle 16.30 la benedizione e alle 17 l'accensione delle luci.