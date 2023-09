A.Ma.Te dona 4 macchine fotografiche ad Asst Lariana

Quattro nuove macchine fotografiche sono state donate dall’associazione A.Ma.Te ad Asst Lariana per le attività e gli interventi legati ai casi di violenza di genere, ossia tutte quelle forme di violenza che colpiscono le persone, donne e uomini, che vengono discriminati in base al sesso, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino all’omicidio.

Asst Lariana attraverso la rete dei Pronto Soccorso offre percorsi dedicati a coloro che accedono ai servizi di urgenza ed emergenza a seguito di violenza o maltrattamenti. Nella Rete antiviolenza della provincia di Como Asst Lariana è uno dei componenti ed è rappresentata dagli assistenti sociali aziendali, sia per la parte territoriale che quella ospedaliera (Sant’Anna, Sant’Antonio Abate, Erba-Renaldi).

“Ringraziamo l’associazione A.Ma.Te per la costante presenza e generosità. Oltre a mettere a disposizione, in modo personale, gratuito e senza fini di lucro, tempo e capacità, ci affiancano nel promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità” sottolinea la dottoressa Elena Amina Scola per la direzione medica di presidio.

A.Ma.Te