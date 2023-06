A Mariano si discute con il Circolo Ilaria Alpi: "Perché è necessario fermare subito il consumo di suolo"

"I territori del Marianese e del Canturino sono tra più i più cementificati in provincia di Como e in Lombardia. Eppure questo dato non basta per fermare il consumo di suolo nel nostro territorio, un ecosistema fragile a rischio di altre colate di cemento e di asfalto per ulteriori edificazioni e strade contenute nelle proposte di pianificazione della provincia e dei singoli comuni".