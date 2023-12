A merenda con Babbo Natale per fare del bene

Una bella occasione per festeggiare insieme il Natale e fare un gesto generoso a supporto di una buona causa. Giochi, chiacchiere e una gustosa merenda insieme a Babbo Natale durante il pomeriggio della Vigilia: è ormai diventata un’immancabile tradizione a Brenna, l’iniziativa organizzata dal Gruppo Alpini “Davide Corbetta” per far divertire i più piccoli e allo stesso tempo fare beneficenza.

Il commento di Consonni

“Quest’anno abbiamo deciso di devolvere il ricavato all’Associazione Intensivamente Insieme, che opera presso il reparto di terapia intensiva neonatale del San Gerardo di Monza, a sostegno dei bambini lì ricoverati e dei loro genitori - spiega Silvio Consonni, capogruppo degli alpini brennesi - Cerchiamo di dare una mano a realtà ospedaliere diverse, ma sempre con un collegamento al nostro territorio: in questo caso, fanno parte dell’associazione due genitori di Brenna, che per un difficile periodo hanno fatto avanti e indietro dall’ospedale dove erano ricoverate le loro figlie, nate premature, per continui controlli e visite mediche”.

Lo scorso anno sono stati raccolti 2.500 euro, destinati all’Associazione Bianca Garavaglia, che opera presso l'Istituto Nazionale Tumori di Milano e che si occupa da oltre 35 anni di ricerca e cura sui tumori pediatrici.

Il Gruppo Alpini di Brenna vi aspetta domenica 24 dicembre dalle 14 alle 18 per un rinfresco a base di pizza, focaccia, panettone, cioccolata e vin brûlé, nel salone del Centro Civico del paese, dove Babbo Natale consegnerà ai bambini i loro regali da mettere sotto l’albero. Durante la giornata sarà anche possibile acquistare i biglietti per partecipare all’estrazione finale della lotteria, che si terrà il 6 gennaio alle 16.30 presso la sede del Gruppo Alpini.