Inserito all’interno del più vasto progetto territoriale denominato "Make Como".

A Merone nasce "La via del cemento": finanziamento di 350mila euro

Dopo una prima fase di progettazione, sono finalmente iniziati i lavori per la realizzazione del percorso culturale e turistico "La via del cemento", inserito all’interno del più vasto progetto territoriale denominato "Make Como", con l’obiettivo di valorizzare e far scoprire il cemento quale prodotto di qualità che dal 1928 a oggi ha caratterizzato Merone attraverso un vero e proprio tour per alcune vie del paese.

A sostegno di tale progetto sono stati stanziati 350mila euro a fondo perduto dalla Fondazione Cariplo e 130mila dal Comune di Merone.

La realizzazione di un itinerario dedicato al cemento, che si percorrerà a piedi, intende valorizzare e collegare punti di interesse, fasi produttive, luoghi di lavoro e cultura operaia, opere e utilizzi – positivi e non – del cemento.

