A Olgiate arrivano le spoglie di San Gerardo: la diretta sulla nostra pagina Facebook

Oggi pomeriggio a Olgiate Comasco arriverà l’urna con le spoglie di San Gerardo, il santo monzese al quale gli olgiatesi sono devoti dal 1207.

Il programma

La parrocchia olgiatese ha organizzato un’intera settimana di accoglienza, preghiera e momenti di riflessione sulla figura del santo e testimone di carità. E il momento clou di questa settimana arriva proprio oggi pomeriggio, alle 14.10, quando è previsto l'arrivo dell’urna all’esterno della chiesa olgiatese dedicata a San Gerardo.

Successivamente si terrà la processione sino alla chiesa parrocchiale, tra due ali festanti dei bimbi del catechismo. Il piazzale della parrocchiale, recentemente dedicato al compianto monsignor Lorenzo Calori, è stato oggetto di migliorie e abbellimenti proprio in vista dell’arrivo dell’urna con le spoglie di San Gerardo. Tra gli interventi è stata anche posizionata una nuova pedana per rendere accessibile a tutti agevolmente la chiesa parrocchiale, ma non solo, anche grandi vasi di fiori nei pressi dell’ex farmacia comunale, oggi sede del Consorzio Servizi Sociali, dove l’urna approderà per poi essere caricata su un carro per raggiungere in processione la chiesa parrocchiale.

La diretta Facebook

L'evento, molto sentito tra gli olgiatesi, sarà seguito in diretta Facebook dal Giornale di Olgiate e si potrà seguire a questo link.