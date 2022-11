Sosta gratuita in centro. Nelle scorse settimane il sindaco e il comandante della Polizia locale avevano anticipato la novità.

A Olgiate è finita l'ora dei parcometri

E dopo confronto con la «Comaer», società che ha gestito il servizio dei parcometri, ecco la parola fine ai posteggi a pagamento. Giovedì 17 novembre tutti i parcometri sono stati «incappucciati» e oscurati. Un cartello indica esplicitamente: "Parcometro fuori servizio, sosta consentita negli stalli (214 posti blu, Ndr)". In realtà, stop definitivo. La sosta tassata era entrata in vigore nel 2012, con l’Amministrazione del sindaco Maria Rita Livio e dell’allora assessore al Commercio Simone Moretti, ora primo cittadino. Passata una decade, la scelta dell’Amministrazione e in particolare di Moretti, nel ruolo di sindaco e ancora con delega al Commercio, ha tenuto conto delle richieste emerse nel recente sondaggio tra gli esercenti di Olgiate, nell’ambito dell’attivazione del Distretto del commercio.

