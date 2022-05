A Palazzo Pirelli inaugurata la mostra "Antimafia itinerante" davanti al premier Draghi

Nell’ambito delle celebrazioni per il 30° anniversario della Direzione Investigativa Antimafia di Milano, è stata inaugurata questa mattina a Palazzo Pirelli la mostra “Antimafia Itinerante”: la cerimonia inaugurale si è tenuta alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini e del Direttore della DIA Maurizio Vallone. Sono intervenuti il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e il Presidente della Giunta Attilio Fontana.

"Per la prima volta un Presidente del Consiglio dei Ministri fa visita alla sede del Consiglio regionale della Lombardia e questo è sicuramente motivo di grande orgoglio e soddisfazione per me e per l’intero parlamento regionale - ha sottolineato Alessandro Fermi -, soprattutto se poi la visita è coincisa con un evento così prestigioso e importante come il trentennale della Direzione Investigativa Antimafia di Milano. Gli siamo pertanto riconoscenti così come lo siamo in particolare a tutti gli uomini e le donne della DIA che ogni giorno si spendono per contrastare la mafia e la criminalità organizzata e lavorano costantemente per la promozione della legalità. Maria Falcone, sorella di Giovanni, ha posto oggi con forza il tema della cultura della legalità, che non compete solo alla DIA, solo alle istituzioni, solo ai magistrati e alle forze dell’ordine ma compete a tutti i cittadini. Ognuno di noi -ha concluso il Presidente Fermi- può e deve andare un piccolo grande contributo quotidiano per affermare la cultura del bene comune e della legalità, come ci hanno insegnato Falcone e Borsellino".