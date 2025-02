"A piedi intorno al lago di Como", per un turismo sostenibile

Ci sarà anche l'autore Massimo Lozzi

E' una guida escursionistica alla scoperta della natura

Si terrà sabato, 1 marzo, alle 17, presso la biblioteca comunale di Erba, la presentazione della guida escursionistica "A piedi intorno al Lago di Como" (Iter Edizioni), alla presenza dell’autore Massimo Lozzi.

L’incontro è realizzato in collaborazione con alcuni sodalizi del territorio: Cai di Erba, circolo ambiente "Ilaria Alpi", associazione Testa di Rapa, associazione Territori - Natura Arte Cultura.

La guida raccoglie 45 passeggiate, escursioni e trekking alla scoperta della natura.

Raccolti gli itinerari lungo tutto il perimetro del Lario

Gli itinerari proposti si snodano lungo tutti i 180 chilometri del perimetro del Lario: sponda Occidentale, Triangolo lariano, sponda orientale e le Grigne. Sono percorsi di diversa difficoltà e lunghezza, scelti per il loro interesse escursionistico e paesaggistico, verificati con attenzione, descritti con cura e precisione con riferimenti storici, naturalistici e paesaggistici.

Punti accessibili anche senza auto

Ma "a piedi" non si riferisce solo alla modalità con cui percorriamo i sentieri, ma anche alla possibilità di raggiungere i punti di partenza senza auto. Qui l’autore ha volutamente privilegiato percorsi con punti di partenza facilmente accessibili anche con i mezzi pubblici.

Un'occasione per riflettere sulla mobilità sostenibile

L’incontro del 1 marzo vuole anche essere un’occasione per riflettere sulle modalità di fruizione dell’ambiente montano per affermare un modello che privilegia e incentiva il turismo sostenibile, finalizzato prevalentemente all'"esplorazione" intesa come osservazione e immersione nella natura in contatto con la cultura e le tradizioni locali.