A Pioltello il Comprensivo chiude per festeggiare il Ramadan: una prima volta in Italia, farà scuola?

Tutti i plessi afferenti all'Istituto Comprensivo "Iqbal Masih" di Pioltello, Comune della Città metropolitana di Milano, resteranno chiusi mercoledì 10 aprile 2024. Il motivo? La scelta dell’istituto di permettere agli studenti di fede musulmana di festeggiare una delle celebrazioni più importante dell’anno, la fine del Ramadan (Eid al Fitr). E per la prima volta lo faranno insieme a tutti gli altri compagni di scuola di altre fedi religiose, senza necessità di dover giustificare l’assenza il giorno successivo al rientro in classe.

A Pioltello la scuola chiude per festeggiare il Ramadan

Come hanno raccontato i colleghi di PrimaLaMartesana.it, si tratta di una decisione che incarna perfettamente lo spirito di integrazione culturale che ormai da anni muove l’azione del Comprensivo guidato dal dirigente Alessandro Fanfoni e del corpo docente che lo affianca.

Una scelta, quella di utilizzare in questo modo uno dei tre giorni discrezionali di vacanza che ha a disposizione ogni istituto comprensivo statale d'Italia, che ha trovato appoggio anche nella componente genitoriale, visto che la scelta di chiudere la scuola per la fine del Ramadan è stata votata all’unanimità dal Consiglio d’istituto lo scorso maggio, in sede di approvazione del calendario scolastico.

Una percentuale sempre più alta di bimbi di origine straniera nelle scuole

Una decisione presa soprattutto in virtù del fatto che circa il 40% degli studenti frequentanti le scuole di Pioltello è di religione musulmana. Una percentuale importante, che interessa sempre più scuole italiane, soprattutto in medie e grandi città. Tra queste anche Cantù. Ne avevamo parlato approfonditamente nei mesi scorsi sulle pagine del Giornale di Cantù, raccontando la virtuosa esperienza del Comprensivo Cantù 1 guidato dalla dirigente scolastica Sonia Peverelli da più di dieci anni.

"Per la nostra scuola la diversità è un valore aggiunto e cerchiamo in ogni modo di valorizzarla", aveva raccontato il corpo docente della scuola primaria "Giovanni Paolo II" di via Colombo, afferente all’istituto comprensivo Cantù 1. Non un concetto astratto e fine a se stesso: in ognuna delle sette sezioni della scuola, infatti, oltre la metà dei bambini ha origine straniera. Marocco, Tunisia, ma anche Pakistan, Sri Lanka e Paesi dell’Africa subsahariana sono rappresentati. Un dato sostanzialmente confermato anche quest'anno.

Il caso di Pioltello è il primo in Italia e chissà se farà scuola anche in altre realtà. Magari proprio a Cantù.