Anche in paese riprendono le grandi feste in piazza con il ritorno della Notte Bianca il prossimo 15 luglio. L’ultima occasione in cui era stata organizzata questa festa era stata nel 2019, poi era scoppiata la pandemia e si era deciso di rimandarla.

A Pusiano finalmente torna la Notte Bianca

"Siamo alla nostra prima esperienza – ha commentato l’assessore al Commercio Simona Maggi - Ringraziamo tutte le associazioni che ci hanno supportato in questa organizzazione. Verrà chiusa la strada e diventerà zona pedonale, ci saranno gruppi musicali e teatrali e il mercatino degli hobbisti. Ci sono poi i nostri commercianti e ristoranti che accoglieranno i visitatori dall'aperitivo alla cena".

