A scuola creato un band e un profumo

Un profumo per ambienti, il restyling di un struttura all’ingresso di un’azienda del territorio, uno spettacolo teatrale e la creazione di gioielli sono alcune delle attività che vedranno impegnati studenti e studentesse del liceo artistico e delle scienze umane Fausto Melotti di Cantù.

L’iniziativa

La commissione per i rapporti con il territorio, guidata dalle docenti Emanuela Cometti e Daniela Monti hanno illustrato le prossime attività che coinvolgeranno gli studenti di via Andina. Tra le novità spicca l’idea di realizzare un brand Melotti con la produzione, ad esempio, di un profumo per ambienti, in collaborazione con Alessandra Brenna e la sua azienda Blu Italia di Meda. Il progetto «I Nasi» della professoressa Germana Ciervo vedrà coinvolta la 4E e si tratta di uno dei primissimi progetti in Italia in una scuola di secondo grado dedicato allo studio, sperimentazione e composizione del profumo in contesti aziendali reali.

I progetti

Nell’ottica del brand Melotti anche il progetto della professoressa Alexandra Morandi che coinvolgerà le classi di scultura, scenografia, disegno industriale e pittura per la realizzazione di prodotti artistici artigianali in metallo in collaborazione con l’artigiana Veronica Di Francesco. L’intenzione dell’istituto sarà quella di realizzare prodotti che potranno essere messi in vendita per finanziare progetti e sostenere costi del materiale scolastico. Ma tanti altri sono i progetti che sono stati presentati dalle docenti e dai docenti del Melotti, come, ad esempio, «Il mondo in classe» dedicato all’approfondimento della crisi israelo-palestinese, «Vocal lines» che costruirà uno spettacolo per la Notte al liceo; il laboratorio teatrale che terminerà con uno spettacolo al San Teodoro; «Dentro la scatola, fuori dagli schemi» dove si realizzeranno dei libri d’artista, che potranno essere venduti come brand Melotti; la creazione di accessori ornamentali in ceramica; infine, l’esperienza degli studenti di 5 come ciceroni.