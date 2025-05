La scuola elementare di Brenna potrà sfruttare una nuova aula, sistemata grazie a una collaborazione fruttuosa tra Amministrazione comunale, scuola e genitori. Lo evidenzia anche il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Cantù 2 Gian Maria Rovelli: «È stato un progetto condiviso di riqualificazione e risistemazione. Si è vista un’ottima sinergia tra famiglie, Amministrazione e scuola».

A scuola nasce un’aula polivalente

Rovelli prosegue: «Nell’edificio c’era una vecchia palestra che veniva utilizzata in maniera sporadica. La spinta iniziale è stata data dagli insegnanti che miravano ad avere un’aula più strutturata». Da questo primo impulso, portato avanti dal corpo insegnanti, è partito l’iter di riqualificazione: «Come scuola abbiamo approvato il progetto. Con i fondi del Pnrr siamo riusciti a fare una serie di acquisti tecnologici e di arredo, mettendoci la nostra parte». Il dirigente evidenzia anche il ruolo delle famiglie: «Sono stanziate diverse risorse. Per concludere con il perfezionamento dell’aula, il comitato genitori, sempre molto collaborativo, ha creato una serie di eventi, raccogliendo una buona cifra». L’apporto di questa somma è stato fondamentale: «I genitori hanno fatto una donazione di materiale alla scuola e completando così i lavori di ristrutturazione dell’aula».

Questo spazio avrà funzioni molto diverse: «Il lavoro di grande sinergia permetterà di utilizzare l’aula polivalente, si possono fare cose diverse: lavori di gruppo, lettura e visione di film». L’inaugurazione ci sarà martedì sera e vedrà la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di riqualificazione: «Così apriremo lo spazio. Non è così scontata la collaborazione». La scuola ha stanziato, per la sua parte, tra i 15 e i 18 mila euro. Una somma non banale per risistemare uno spazio che era poco utilizzato. Rovelli conclude: «Ci sarà questa inaugurazione perché la propulsione delle maestre e il ruolo di raccordo del comitato genitori ha prodotto un bel risultato. Adesso l’aula è davvero polivalente e accogliente per i bambini».

Soddisfatto il sindaco

Il sindaco Nazzareno Cappelletti aggiunge: «Apprezziamo la volontà dell’Istituto Comprensivo di realizzare l’aula polivalente nella nostra scuola. Questo intervento si affianca ai lavori di adeguamento antisismico e antincendio attualmente in corso che l’Amministrazione sta monitorando fin dal suo primo giorno».

Il primo cittadino chiosa: «La nostra scuola sarà così arricchita sia in tema di sicurezza sia di spazi dedicati ai nostri alunni». In conclusione, la nuova aula polivalente potrà essere sfruttata da maestre e alunni grazie alla fattiva collaborazione di Comune, scuola e famiglie.

Tommaso Minotti