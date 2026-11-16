A sette Comuni gli aiuti della Regione

La Regione ha varato un piano da 4 milioni per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo

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Cabiate, Carugo, Erba, Musso, Porlezza, Como e Sorico. Sono questi i sette comuni comaschi che potranno beneficiare degli aiuti di Regione Lombardia provenienti dal “Programma 2026-2030 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo”. In totale, la provincia di Como avrà a disposizione quasi 4 milioni di euro.

Il commento

“Ancora una volta Regione Lombardia dimostra di essere vicina ai territori con i fatti – sottolinea l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi – Lo dico spesso: intervenire con tempestività nella difesa del suolo significa non solo tutelare l’incolumità pubblica, ma anche assicurare maggiore serenità alle comunità locali. Questo finanziamento conferma l’attenzione della Regione verso le esigenze delle Amministrazioni comunali e sottolinea, se ce ne fosse ancora bisogno, la volontà di sostenere interventi concreti che rafforzano la resilienza del territorio. Continueremo a lavorare in questa direzione, sostenendo le opere che possono prevenire i rischi e garantire un futuro più sicuro per le nostre comunità”.

Il dettaglio degli interventi approvati questa mattina dalla Giunta regionale

A Cabiate andranno 787mila euro per interventi per prevenzione e mitigazione del rischio idraulico e alluvionale con manutenzione straordinaria idraulico-forestale per il controllo del dissesto idrogeologico e la difesa del suolo anche con ripristino dei manufatti danneggiati a seguito dell’evento alluvionale del 22 settembre 2025.

A Carugo 57mila euro per la manutenzione straordinaria dell’Area di laminazione sulla Roggia Vecchia in comune di Carugo.

A Erba 617.688,20 euro per la sistemazione idrogeologica, stabilizzazione dei versanti, delle sponde e dell’alveo del tratto terminale del Torrente Bova – lotto 2 e 3.

A Musso 555.000 euro per iterventi di regimazione idraulica tratto torrente Vallone a seguito evento alluvionale agosto 2020.

A Porlezza 400mila euro per la messa in sicurezza percorso esclusivo ciclopedonale panoramico in via Porto Letizia.

A Como 1 milione di euro per la messa in sicurezza idrogeologica e ricostruzione forestale post-incendio del Monte Goi – Lotto 1.

A Sorico 525mila euro per la messa in sicurezza versante a seguito frana dicembre 2022 e ripristino tracciato antica Regina.