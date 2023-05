Iniziativa originale quella lanciata dal Comune di Rogeno dal titolo "A spasso col sindaco": una passeggiata adatta a tutti, di circa 3 km, in compagnia del primo cittadino Matteo Redaelli e di un preparatore atletico per trarre beneficio da una camminata nella natura ma anche dal dialogo tra Amministrazione e cittadini.

"A spasso col sindaco": una camminata che fa bene a cittadini e paese

"Un’occasione per fare movimento, con qualche suggerimento di un esperto, e per vedere e parlare del nostro paese - spiega il sindaco – Ho chiesto la collaborazione ad un concittadino, Cristiano Ratti di “CRW”, e abbiamo previsto tre appuntamenti: sabato 13 maggio, sabato 20 maggio e sabato 10 giugno. Invito tutti a partecipare".

Così il sindaco Redaelli presenta l'iniziativa. Le passeggiate in compagnia del sindaco saranno dislocate in diversi punti del paese: sabato 13 maggio il ritrovo sarà dalle 10.30 al PalaRogeno di viale Piave; il 20 maggio 2023 il ritrovo dalle 10.30 sarà presso il parcheggio di via alla Punta. Per l’ultimo appuntamento del 10 giugno, invece, il ritrovo sarà presso il parcheggio di via C.A dalla Chiesa sempre alle 10.30.

Si raccomanda agli interessati di vestire calzature comode adatte alla camminata su strada asfaltata e sterrata. Il tempo di camminata previsto è di circa un’ora. La partecipazione è libera e gratuita (si ricorda che tutti i minorenni devono essere accompagnati).