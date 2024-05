A Suello Galli scende in campo e sfida Valsecchi

Con l’avvicinarsi delle elezioni comunali a Suello scenderà in campo anche una seconda lista: Crescere insieme verso il futuro.

A capo di questa lista e pronto a sfidare Giacomo Angelo Valsecchi, c’è Giovanni Galli, il candidato sindaco, già ex vicesindaco, «pronto a mettere in campo la sua esperienza e la sua visione per il bene della città».

La lista di Galli

Accanto a Galli, una squadra di candidati consiglieri diversificati: Renato Galli, studente di scienze della comunicazione; Michela Galbusera, geometra e madre di due bambini; Alessio Lamonaca, operaio nel settore stufe e camini; Camilla Barbieri, Eleonora Galli, studentessa di scienze della comunicazione; Claudio Frigerio, diplomato e agente di vendita; Nicolò Sangiorgio, manager programmatore; Giuseppe Mauri, che è stato sindaco di Suello per 10 anni; Paolo Cardoni, da 9 anni nel comitato genitori di Suello.

Il nome della lista, Crescere insieme verso il futuro, riflette l’obiettivo di questa squadra: «lavorare insieme per un futuro migliore, mettendo al centro lo sviluppo e il benessere della comunità»