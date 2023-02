C’è una nuova data da segnare sul calendario: sabato 11 marzo, alle 21. Ecco “Superstar”, l’opera rock, in scena al teatro La Campanella di Bovisio Masciago. Per una volta non si parlerà di sport, ma unirà comunque tutta la famiglia Briantea84 perché intende celebrare Alfredo Marson, indimenticato presidente e fondatore dell’associazione, scomparso prematuramente lo scorso agosto.

A teatro con "Superstar" in ricordo di Alfredo Marson

Ci sarà un momento di ricordo, forte e intenso, che anticiperà la rappresentazione teatrale. L’arte al servizio dell’aggregazione ma anche della memoria, come era nell’indole dell’eclettico presidente. Briantea84 andrà a teatro grazie all’associazione Oltre Noi, compagnia teatrale unica nel suo genere perché nata con lo scopo di utilizzare l’animazione e la musica per donare fondi a supporto di diverse cause. L’evento è con finalità benefiche: tutto il ricavato, infatti, sarà destinato ai progetti di avviamento allo sport dei giovani con disabilità del club biancoblù.

Per prenotare il proprio posto e assistere alla rappresentazione teatrale “Superstar” di sabato 11 marzo ore 21 è necessario contattare la segreteria di Briantea84 al numero 031731680 negli orari di ufficio (lunedì-venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30) o scrivendo una mail a info@briantea84.it. Il Teatro La Campanella di Bovisio Masciago si trova in piazza Anselmo IV, a soli 20 minuti di auto da Cantù.

Gianantonio Tomaselli, presidente Briante84: “Siamo molto felici di poter ricordare Alfredo in una serata che vuole unire tutta Briantea84, le famiglie, i giovani e tutti gli amici dell’associazione. Ringraziamo di cuore Oltre Noi, una realtà che ha sposato la nostra causa, i nostri valori, i nostri obiettivi regalandoci uno spettacolo teatrale di alto profilo e ricco di passione. Una serata di questo genere è un’opportunità per tutti per fare del bene, per donare a sostegno dei nostri progetti e dare la possibilità a sempre più giovani di praticare sport. Speriamo di avere il tutto esaurito, sarà sicuramente una serata dalle emozioni forti”.

Giorgio Marelli, presidente Oltre Noi: “Se uno si chiede perché ‘OLTRE NOI…’ si metta a disposizione delle altre associazioni per fare questi spettacoli, questa è la nostra risposta: è vero, siamo una cosa un po’ particolare ma teniamo così tanto alla nostra identità che non ci stanchiamo mai di ripeterlo. Innanzitutto precisiamo che non siamo una compagnia teatrale anche se, mentre rappresentiamo il nostro spettacolo, lo sembriamo proprio. Noi utilizziamo l’animazione, la musica, il teatro come uno straordinario mezzo per stare insieme, per fare aggregazione. E le persone che stanno bene insieme, facendo la cosa che più li soddisfa, cosa possono fare di più se non rendere questo loro impegno utile agli altri? È nato così lo scopo che poi abbiamo messo nero su bianco nel nostro statuto di associazione: offrire gratuitamente i nostri spettacoli a tutte le associazioni e alle realtà che lo desiderano, come Briantea84, per raccogliere fondi per le loro necessità economiche o per farsi conoscere. In sintesi, possiamo dire che per ‘OLTRE NOI…’ (il nostro nome già lo fa intendere) creare qualcosa di bello non è fatto solo per essere mostrato ma deve diventare un dono utile agli altri”.