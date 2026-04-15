A teatro per sostenere la mensa di solidarietà a Casa Nazareth

Un nuovo spettacolo a teatro per sostenere la mensa di solidarietà di Como.

Lo spettacolo a teatro

Protagonista al teatro di Breccia, sabato 25 aprile, alle 21, la compagnia “Le Quinte abbondanti” con la commedia “Contanti saluti”. Evento a favore della mensa di solidarietà di Casa Nazareth, che nel tempo è diventata un servizio indispensabile per offrire un

pasto caldo alle persone senza dimora e in difficoltà della città.

La mensa di solidarietà

Un servizio che è in costante crescita e ha raggiunto numeri considerevoli: si pensi che nel 2025 si è raggiunta la ragguardevole cifra di più di 75.000 pasti all’anno, serviti caldi a pranzo e a cena, e già nel primo trimestre del 2026 sono ben 20.377 i pasti distribuiti in mensa. Tutto ciò, ovviamente, determina un elevato costo di gestione.

La campagna di sensibilizzazione

Per questo motivo, come già avvenuto lo scorso anno, gli enti promotori hanno rilanciato una campagna di sensibilizzazione con una serie di eventi sul territorio per far conoscere e sostenere la mensa di solidarietà. Ecco, allora, un nuovo appuntamento da non perdere al Teatro Cristallo di Breccia, in via Malvito 3 a Como (frazione Breccia). La compagnia “Le Quinte abbondanti” mette in scena la commedia brillante in due atti “Contanti saluti”, per la regia di Marilena Bianchi. Lo spettacolo è a ingresso libero con offerta e ha appunto lo scopo di sostenere la mensa di solidarietà di via Don Luigi Guanella 12 a Como. Risate e divertimento assicurato, per una buona causa.