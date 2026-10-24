A teatro per Vivicivico

Una serata di beneficenza a teatro ad Arosio per sostenere il progetto di aggregazione giovanile Vivicivico di Tavernerio.
Il sentiero dei bruchi
«Il sentiero dei bruchi» è il nome della pièce scritta da Stefano Cestari e interpretata dalla compagnia The Jack Dreamers, che tornerà in scena per la prima volta dal 2017 unicamente per questo appuntamento.
Le parole dell’autore
Ha detto l’autore, volontario e cofondatore del progetto nato nel 2018:
«La commedia affronta le fratture psicologiche ed emotive del presente attraverso la storia di un gruppo di amici».
Ingresso a offerta libera, questa sera, sabato 24 ottobre 2026, alle 21 in auditorium. Il ricavato sosterrà il progetto di aggregazione giovanile Vivicivico di Tavernerio.